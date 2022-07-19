Уже на этих выходных стартует двухдневный фестиваль Brave New World от команды Odyssey. Tesla Boy, Simple Symmetry и лекторий об NFT-искусстве сразу на четырех площадках — в К-30, Брусницын холле, Roof place и на обновленной набережной Финского залива.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, концепция фестиваля «как никогда актуальна»: путешественники по «Дивному Новому Миру» окажутся на его постапокалиптической стороне, где их ожидает лайн-ап из отечественных и зарубежных артистов. Обещают также неожиданные коллаборации: объединенный с тесла-башнями симфонический оркестр, иммерсивные театральные практики, пространство метавселенной и лекторий об NFT-технологиях.
Одним из хедлайнеров фестиваля станет электро-поп проект Антона Севидова Tesla Boy с лайв-выступлением в билингвальном режиме. Международный лайн-ап представлен Alvaro Suarez — скрипачом и частым гостем европейских фестивалей, вечеринок в Лос-Анджелесе и на Burning man, а также испанским музыкантом MoM — звездой тулумских песков, сочетающим даунтемпо и старое диско.
«Дивный Новый мир» озарится выступлениями дружественных команде Odyssey проектов Radi Mira I Lubvi, Mangup и It’s Good to be a Tree, Soul Of Void, Simple Symmetry & Sputnik, артистов «Odyssey label» Aiwaska, Dibidabo, Fake Mood, Nikola Melnikov, Max Sorokin (live), Nikita Grib & Serkvin, а также резидента «All Day I Dream» Modd. С лайвами выступят Krasa Rosa, Dabu Davout и Legram.
В пространство «Диких Земель» перенесут масштабные декорации, актеры и перформеры: тематические огненные шоу c элементами современного балета YUNAYK SHOW и шоу-проекта MAAVI, перформансы с использованием современных технологий от STIGMA SHOW, выступление проекта Theartr — содружества смелых и актуальных художников, организующих коллективные рейв-медитации и генеративные опыты на Новой сцене Александринского театра. Концептуальный sight-specific перформанс представит танцевальная компания OMYT, а за электрическое напряжение «Дивного Нового Мира» ответят TESLAMANIA — синергия инженеров, проектировщиков, электронщиков, физиков, художников, музыкантов и артистов, которые увлечены идеями Тесла и блеском молний.
Дневная часть Brave New World будет наполнена лекторием об NFT-искусстве и современных технологиях. В мультимедийном иммерсивном пространстве LUMION с проекционной панорамой в 360 градусов организуют отдельный танцпол и театральные перформансы, а те, кто не смогут попасть на другую сторону «Дивного Нового Мира» физически, получат возможность присутствовать в метаселенной фестиваля.
Дресс-код постапокалиптической стороны Нового мира представлен двумя различными направлениями: кочевники и дикари с цепями, пылевыми масками, перьями и шкурами, а также представители общества будущего в футуристичном блеске золота и металлов.
Идеолог Odyssey Festival:
23 и 24 июля мы попытаемся ответить на вопрос: что происходит, когда ты остаешься отрезанным от остального мира, от технологий, от надежд и будущего? Ответ этот покажется банальным, но от этого не менее действенным: музыка, искусство и бьющиеся в унисон сердца близких по духу людей - вот наше оружие и наше спасение!
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