Как рассказали «Собака.ru» организаторы, концепция фестиваля «как никогда актуальна»: путешественники по «Дивному Новому Миру» окажутся на его постапокалиптической стороне, где их ожидает лайн-ап из отечественных и зарубежных артистов. Обещают также неожиданные коллаборации: объединенный с тесла-башнями симфонический оркестр, иммерсивные театральные практики, пространство метавселенной и лекторий об NFT-технологиях.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет электро-поп проект Антона Севидова Tesla Boy с лайв-выступлением в билингвальном режиме. Международный лайн-ап представлен Alvaro Suarez — скрипачом и частым гостем европейских фестивалей, вечеринок в Лос-Анджелесе и на Burning man, а также испанским музыкантом MoM — звездой тулумских песков, сочетающим даунтемпо и старое диско.

«Дивный Новый мир» озарится выступлениями дружественных команде Odyssey проектов Radi Mira I Lubvi, Mangup и It’s Good to be a Tree, Soul Of Void, Simple Symmetry & Sputnik, артистов «Odyssey label» Aiwaska, Dibidabo, Fake Mood, Nikola Melnikov, Max Sorokin (live), Nikita Grib & Serkvin, а также резидента «All Day I Dream» Modd. С лайвами выступят Krasa Rosa, Dabu Davout и Legram.