В портфолио Кватания как клипмейкера значатся видео для Хаски — в частности, клипы на треки «Иуда» и «Убей меня», «Почитай старших» Noize MC, «Мама» Манижи, «Золото» группировки «Ленинград», «Fata Morgana» Оксимирона и Маркула, «387» Дельфина и «Реванш» — саундтрек к фильму Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Список популярных клиповых работ режиссера дополняют «Разбуди район» рэпера Влади, «Без названия» от Масло черного тмина и «Love Song» бэнда «Biting Elbows» Ильи Найшуллера. Как пишет «Русское кино в топе», совместно с последним Кватания также работал над созданием клипа The Weeknd на трек «False Alarm».

Фильм «Казнь», дебют в полном метре Кватания, вышел в апреле 2022 года. По сюжету, в деле о серийных убийствах в провинциальном городке, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, внезапно появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов, который за закрытие дела получил повышение, вынужден срочно разобраться в ситуации и оправдаться перед начальством, под давлением которого он закрыл глаза на несостыковки и недостаточность улик.

Главные роли в картине исполнили Нико Тавадзе, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Аглая Тарасова, Иван Мулин и другие.