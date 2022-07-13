В том же интервью Кобылянский отмечал, что при разработке проекта планируется сделать конечный результат доступным для каждого — даже тех, у кого нет доступа на VR-платформам: «Хотим сделать телеверсию, видеоверсию и, может быть, даже концертный тур». В числе участников концерта назывались Григорий Лепс, Никита Джигурда, Диана Анкудинова и «еще некоторые классные музыканты».

Как пишет РБК со ссылкой на источника на рынке дополненной и виртуальной реальности, организацией VR-концерта, посвященного Владимиру Высоцкому, занимается компания Sensorium бизнесмена и экс-кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Другой источник, близкий к одному из заявленных к участию в концерте артистов, сейчас ведется работа по созданию цифровых аватаров, а сама разработка проекта может завершиться к концу 2022 года.