Владимира Высоцкого увековечат в цифре. Проект «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого» разрабатывает композитор, звукорежиссер, продюсер и музыкант-мультиинструменталист Евгений Кобылянский совместно с компанией Sensorium бизнесмена Михаила Прохорова. Одной из частей проекта станет VR-концерт с участием Григория Лепса, Никиты Джигурды и других артистов.
О проекте «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого» Кобылянский говорил еще в мае этого года. В интервью ульяновскому порталу «Медиа 73» он отмечал, что идея принадлежит неким «создателям метавселенной». Они обратились к музыканту после «прослушивания и внимательного изучения работы 2004 года под названием "Парус"» — первого дика песен Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса.
О проекте «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого», выдержка по «Медиа 73»:
Мы назвали этот проект «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого». В этом проекте собраны совершенно разные артисты, с которыми мы записываем песни Владимира Семеновича даже не сегодняшним, а завтрашним языком музыки — это откровенная психоделика, а не попсовые трактовки Высоцкого, мы не связаны никаким форматами. Здесь другие требования к артистам, мы работаем с цифровыми аватарами. Здесь мы можем создавать такой видеоряд, который, наверное, вообще никто никогда раньше не видел — я в том числе. Также в этом проекте активно используются уникальные работы нашего российского художника Константина Худякова. Это долгий проект, но очень интересный: только с музыкой я рассчитываю разобраться в течение года — не раньше.
В том же интервью Кобылянский отмечал, что при разработке проекта планируется сделать конечный результат доступным для каждого — даже тех, у кого нет доступа на VR-платформам: «Хотим сделать телеверсию, видеоверсию и, может быть, даже концертный тур». В числе участников концерта назывались Григорий Лепс, Никита Джигурда, Диана Анкудинова и «еще некоторые классные музыканты».
Как пишет РБК со ссылкой на источника на рынке дополненной и виртуальной реальности, организацией VR-концерта, посвященного Владимиру Высоцкому, занимается компания Sensorium бизнесмена и экс-кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Другой источник, близкий к одному из заявленных к участию в концерте артистов, сейчас ведется работа по созданию цифровых аватаров, а сама разработка проекта может завершиться к концу 2022 года.
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