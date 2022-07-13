18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Владимиру Высоцкому дадут «цифровое бессмертие». VR-концерт с участием Лепса и Джигурды готовит компания Михаила Прохорова

Поделиться:

Владимира Высоцкого увековечат в цифре. Проект «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого» разрабатывает композитор, звукорежиссер, продюсер и музыкант-мультиинструменталист Евгений Кобылянский совместно с компанией Sensorium бизнесмена Михаила Прохорова. Одной из частей проекта станет VR-концерт с участием Григория Лепса, Никиты Джигурды и других артистов.

Natata / Shutterstock.com

О проекте «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого» Кобылянский говорил еще в мае этого года. В интервью ульяновскому порталу «Медиа 73» он отмечал, что идея принадлежит неким «создателям метавселенной». Они обратились к музыканту после «прослушивания и внимательного изучения работы 2004 года под названием "Парус"» — первого дика песен Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса.

Евгений Кобылянский

О проекте «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого», выдержка по «Медиа 73»:

Мы назвали этот проект «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого». В этом проекте собраны совершенно разные артисты, с которыми мы записываем песни Владимира Семеновича даже не сегодняшним, а завтрашним языком музыки — это откровенная психоделика, а не попсовые трактовки Высоцкого, мы не связаны никаким форматами. Здесь другие требования к артистам, мы работаем с цифровыми аватарами. Здесь мы можем создавать такой видеоряд, который, наверное, вообще никто никогда раньше не видел — я в том числе. Также в этом проекте активно используются уникальные работы нашего российского художника Константина Худякова. Это долгий проект, но очень интересный: только с музыкой я рассчитываю разобраться в течение года — не раньше.

В том же интервью Кобылянский отмечал, что при разработке проекта планируется сделать конечный результат доступным для каждого — даже тех, у кого нет доступа на VR-платформам: «Хотим сделать телеверсию, видеоверсию и, может быть, даже концертный тур». В числе участников концерта назывались Григорий Лепс, Никита Джигурда, Диана Анкудинова и «еще некоторые классные музыканты».

Как пишет РБК со ссылкой на источника на рынке дополненной и виртуальной реальности, организацией VR-концерта, посвященного Владимиру Высоцкому, занимается компания Sensorium бизнесмена и экс-кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Другой источник, близкий к одному из заявленных к участию в концерте артистов, сейчас ведется работа по созданию цифровых аватаров, а сама разработка проекта может завершиться к концу 2022 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: