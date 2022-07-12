Новая сцена Александринского театра целиком превратится в перформативное пространство в рамках шоукейса Intervals

Театрализованный аудиовизуальный перформанс «Перформанс v0.1» (Broken Composers x dreamlaser) состоит из трех элементов: живая электроника, высокотехнологичное лазерное шоу и пластический перформанс. Первый элемент создаст дуэт Broken Composers в реальном времени из акустического шума: препарированных флейт, самодельных струнных инструментов и ударов нестандартной перкуссии — цепей, стальных труб, молотков. Синтез шума пропускается через компьютер и превращается в медленные гипнотические ритмы.

Лазерное шоу объединяет два диаметрально противоположных подхода. С одной стороны — запатентованная система Laser Lumia, где управляемый руками художника лазерный луч пропускается через вращающиеся стеклянные призмы. С другой — хай-тек сетап, специально разработанный для перформанса командой фестиваля Intervals и специалистами мультимедиа-студии dreamlaser.

Хореография в рамках перформанса — это сломанный балет за пределами современного танца, построенный на физической сложности, взаимодействии с лазерными лучами и зрителями в зале, поставленный совместно с Артемом Хорошиловым, премьером Государственного академического театра классического балета Касаткиной и Василева.