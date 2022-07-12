Новая сцена Александринского театра целиком превратится в перформативное пространство в рамках шоукейса Intervals

На Новой сцене Александринского театра пройдет шоукейс Международного фестиваля медиаискусства Intervals. Музыкальное выступление будет поддержано медиа-оформлением в зале и фойе: попасть в перформативное пространство можно будет, едва переступив порог театра.
Театрализованный аудиовизуальный перформанс «Перформанс v0.1» (Broken Composers x dreamlaser) состоит из трех элементов: живая электроника, высокотехнологичное лазерное шоу и пластический перформанс. Первый элемент создаст дуэт Broken Composers в реальном времени из акустического шума: препарированных флейт, самодельных струнных инструментов и ударов нестандартной перкуссии — цепей, стальных труб, молотков. Синтез шума пропускается через компьютер и превращается в медленные гипнотические ритмы.
Лазерное шоу объединяет два диаметрально противоположных подхода. С одной стороны — запатентованная система Laser Lumia, где управляемый руками художника лазерный луч пропускается через вращающиеся стеклянные призмы. С другой — хай-тек сетап, специально разработанный для перформанса командой фестиваля Intervals и специалистами мультимедиа-студии dreamlaser.
Хореография в рамках перформанса — это сломанный балет за пределами современного танца, построенный на физической сложности, взаимодействии с лазерными лучами и зрителями в зале, поставленный совместно с Артемом Хорошиловым, премьером Государственного академического театра классического балета Касаткиной и Василева.
Куратор фестиваля Intervals — о «Перформансе v0.1» (Broken Composers x dreamlaser):
В концептуальном начале Intervals лежит идея взаимодействия с архитектурными объектами и пространствами через призму медиа-арта. В фестивальной программе мы, с одной стороны, подходим к каждой новой площадке контекстно, но в тоже время приглашаем зрителей погрузиться в общий эксперимент — и для нас, и для них — ради нового опыта и впечатлений.
Выездные события Intervals отличаются от основной программы фестиваля. Intervals — уже сформированная структура со своими традициями и ограничениями, которые мы вынуждены учитывать: какие именно инсталляции и выступления будут понятны всем зрителям фестиваля без исключения, как они впишутся в общую сетку мероприятий. Поэтому шоукейс на новой локации — это всегда глоток свежего воздуха и новый взгляд на медиа-арт через неочевидные форматы и смелые коллаборации.
На Новой сцене Александринского театра мы решили показать театрализованный перформанс. Артисты Broken Composers уже выступали в музыкальной программе Intervals 2019. Нас покорил их хулиганский дух и яркий, ни на кого не похожий образ. Мы знали, что у них есть готовая демо-версия перформанса с артистами Театра балета Н. Касаткиной и В. Василёва. Для усиления мультимедийной составляющей перформанса мы пригласили художников из студии dreamlaser. Всех участников, конечно, очень вдохновила сама площадка — на Новой сцене Александринского театра много технических возможностей для создания неожиданных и впечатляющих сценариев.
«Перформанс v0.1» (Broken Composers x dreamlaser) в рамках шоукейса Международного фестиваля медиаискусства Intervals пройдет 23 июля на Новой сцене Александринского театра. Подробности и билеты можно найти по ссылке.
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