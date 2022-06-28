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Посмотрите новый клип «Uma2rman», снятый в самом большом хромакей-павильоне «Ленфильма»

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Группа Uma2rman выпустила клип на песню «Атомная любовь». Его сняли в самом большом хромакей-павильоне «Ленфильма». Поучилась сказочная утопия для детей и взрослых. Посмотрите прямо сейчас.

Скриншот клипа
Скриншот клипа

Новый клип Uma2rman — это целый фантазийный мир, где герои легко превращаются с великанов или, наоборот, легко помещаются между шахматными фигурами на доске.

Владимир Кристовский

Специально для «Собака.ru»:

Песня была создана, чтобы напомнить людям, как важно не отчаиваться, мыслить и смотреть на мир шире. Я понимаю, что каждый зациклен на своих проблемах. Но важно помнить, что мир большой, и мы все в нем связаны друг с другом, мы должны уметь договариваться и нести друг другу что-то приятное. Не всегда это получается. Мы все знаем, как это бывает. Но, по крайней мере, надо стараться пробовать друг другу делать добро. Это первый наш клип, который можно смотреть и взрослым, и детям. И каждый найдет в нем предмет или место, которые ему дороги. Мне, например, очень нравится кадр, где я будто опираюсь на пролет разведенного Дворцового моста.

Идея создания мультиразмерного мира в кадре давно появилась у лидера Uma2rman Владимира Кристовского и режиссера Виталия Капитонова из петербургского Kinemotor Production.

Виталий Капитонов

Специально для «Собака.ru»:

Еще в 2016-м году я хотел сделать что-нибудь в той стилистике, в которой снят клип, даже снял серию тестов. Но в тот раз ничего не вышло — это дорогостоящая технология, да и не было подходящего проекта. И вот, спустя пять с лишним лет идея обрела форму и была реализована в клипе "Атомная любовь" группы Uma2rman, причем в полной мере. Закрывать гештальты — это весело!

Для реализации замысла потребовался «всего» год и месяц, ровно столько времени прошло с момента первого обсуждения идеи до премьера видео. Технология, по которой снят ролик, очень сложная в исполнении, поэтому ее довольно редко используют в съемках клипа.

Как рассказали «Собака.ru», клип создавали в самом большом хромакей-павильоне «Ленфильма». Каждый кадр состоит, как минимум, из трех-четырех слоев изображения.

Скриншот клипа
Скриншот клипа

«Атомная любовь» — это многослойное видео, где каждый кадр, а в клипе их 80, состоит из нескольких изображений. Основа картинки — это первый слой. Видео для фонов взято из личных архивов Kinemotor и архивов компании Timelab.pro, которые снимались на протяжении семи лет.

В клипе можно заметить виды Москвы и Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Владивостока, кадры с Кавказа и Находки. А самих братьев Кристовских на видео осталось совсем немного. Большее внимание уделили другим персонажам (в клипе их 19). Вместе с братьями в ролике также появится еще один участник команды — саксофонист Александр Абрамов.

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