Посмотрите новый клип «Uma2rman», снятый в самом большом хромакей-павильоне «Ленфильма»

Идея создания мультиразмерного мира в кадре давно появилась у лидера Uma2rman Владимира Кристовского и режиссера Виталия Капитонова из петербургского Kinemotor Production.

Виталий Капитонов Специально для «Собака.ru»: Еще в 2016-м году я хотел сделать что-нибудь в той стилистике, в которой снят клип, даже снял серию тестов. Но в тот раз ничего не вышло — это дорогостоящая технология, да и не было подходящего проекта. И вот, спустя пять с лишним лет идея обрела форму и была реализована в клипе "Атомная любовь" группы Uma2rman, причем в полной мере. Закрывать гештальты — это весело!

Для реализации замысла потребовался «всего» год и месяц, ровно столько времени прошло с момента первого обсуждения идеи до премьера видео. Технология, по которой снят ролик, очень сложная в исполнении, поэтому ее довольно редко используют в съемках клипа.

Как рассказали «Собака.ru», клип создавали в самом большом хромакей-павильоне «Ленфильма». Каждый кадр состоит, как минимум, из трех-четырех слоев изображения.