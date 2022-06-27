Группа «Кино» анонсировала российский тур в честь 60-летия со дня рождения Виктора Цоя

Каждый музыкант из группы подготовил свой список любимых песен «Кино», затем из них собрали общий сет, в который включили более 30 композиций, рассказал бас-гитарист Александр Титов.

Он добавил, что концерт будет состоять из трех музыкальных частей. Первая — позднее творчество «Кино», где на басу будет играть Игорь Тихомиров, вторая — ранние композиции с участием самого Титова. В третьей части оба басиста сыграют вместе.

У каждой песни будет свое графическое и видеосопровождение. В оформлении концерта также используют архивные съемки, фотографии молодых участников группы и трехмерную графику.

«Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем‑то или кем‑то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно. … У нас не было задачи сделать эмоционально аккуратное и безопасное шоу. Оно должно задевать всех в зале, вызывать противоречивые чувства», — рассказал Игорь Тихомиров.

Узнать подробности и полную афишу концертов можно по ссылке.