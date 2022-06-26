Пол Маккартни исполнил песню «I’ve Got A Feeling» с виртуальным Джоном Ленноном

Пол Маккартни спел песню «I’ve Got A Feeling» вместе с виртуальным Джоном Ленноном на музыкальном фестивале Glastonbury. Леннон появился на большом экране сцены.
По словам Маккартни, идея спеть дуэтом с погибшим участником группы The Beatles принадлежит Питеру Джексону, который снял документальный фильм «Get Back». «Это очень важно для меня. Я знаю, что это лишь виртуально, но да, это Джон. Мы снова вместе», — поделился сам Маккартни на выступлении.
Напомним, Джона Леннона убил один из его фанатов, гражданин США Марко Дэвид Чепмен, в декабре 1980 года. За свое преступление он отбывает пожизненное заключение в тюрьмах штата Нью-Йорк.
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