Пол Маккартни исполнил песню «I’ve Got A Feeling» с виртуальным Джоном Ленноном

По словам Маккартни, идея спеть дуэтом с погибшим участником группы The Beatles принадлежит Питеру Джексону, который снял документальный фильм «Get Back». «Это очень важно для меня. Я знаю, что это лишь виртуально, но да, это Джон. Мы снова вместе», — поделился сам Маккартни на выступлении.