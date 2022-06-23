Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя музыканта, Шатунов скончался в ночь на четверг, 23 июня, в карете скорой помощи. Сообщения о кончине музыканта также подтвердил ТАСС его пресс-секретарь Аркадий Кудряшов. По его словам, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Республика Башкортостан. В 1984 году в возрасте 11 лет он был переведен в школу-интернат №2 в Кумертау, два года спустя, в 1986-ом, Юрий перешел в школу-интернат в Оренбурге, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, создавшим на его основе группу «Ласковый май».

В период с 1986 по 1988 годы были написаны главные хиты «Ласкового мая» — «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…», «Тающий снег». В 1988-ом также вышел дебютный альбом группы «Белые розы». В 1991 году Юрий Шатунов покинул «Ласковый май», на следующий год, в 1992-ом, группа распалась. Сам музыкант начал сольную карьеру.

Сольная дискография Юрия Шатунова насчитывает семь альбомов, последний из которых, «Не молчи…», вышел в 2018 году. Также музыкант исполнил эпизодические роли в фильме «Тридцатого уничтожить» и сериале «Счастливы вместе». 3 февраля 2015 года на юбилейной церемонии вручения премий «Звуковая дорожка» Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Юрия Васильевича Шатунова.