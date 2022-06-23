В Ботаническом саду Петра Великого пройдет Summer Music Park — опен-эйр с классикой, джазом, фламенко и рок-хитами

Понедельник, 11 июля — Борис Березовский, фортепиано. В программе произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова и Стравинского.

Вторник, 12 июля — «Cinema Jazz» от Chigadaev Big Band. Джазовый оркестр полного состава под руководством молодого петербургского мастера Станислава Чигадаева исполнит джазовые композиции в авторских аранжировках.

Среда, 13 июля — «Вешние воды», литературно-музыкальный вечер по творчеству Тургенева. В программе — ранние и поздние стихи Ивана Тургенева, отрывки из его прозы, чередующиеся с инструментальными пьесами и романсами русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, Танеева, Глиэра и Ляпунова. Читает Народный артист России Александр Галибин. Солируют Елена Ревич (скрипка), Полина Осетинская (фортепиано) и Яна Иванилова (вокал).

Четверг, 14 июля — «Romantic & Nature»,концерт Санкт-Петербургского Государственного академического симфонического оркестра. В программе произведения Бизе, Гайдна, Чайковского и других. Солист — Дмитрий Ганенко, дирижер — Антон Гаккель.

Пятница, 15 июля — Камерный оркестр Мариинского театра. На концерте прозвучат «Времена года» Вивальди и Пьяццолы в исполнении Камерного оркестра Мариинского театра. Солист — Илья Козлов.

Суббота, 16 июля — GANENKO BAND. В программе шедевры рока, киномузыки и классики (от Вивальди до Nirvana!), а также голливудские саундтреки, которые исполнит ведущий российский виолончелист Дмитрий Ганенко со своим авторским инструментальным проектом.

Воскресенье, 17 июля — спектакль-фламенко «ДНК Кармен», Fabrica de Tabaco. Постановка петербургского театра Fabrica de Tabaco повествует о жизни, культуре, музыкальном и танцевальном языке цыган. «Режиссер Наталья Зайкова, также блистательно исполняющая главную роль, из сложного массива наследия выделяет простую, прозрачную историю фламенко — ее основу и ДНК. Эти сплетения звуков, ритмов, чувств, которые текут по венам, содержат всю память, переданную от самых древних предков, живших тысячи лет назад», — говорят о спектакле в ботсаду.

Фестиваль Summer Music Park пройдет в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 с 11 по 17 июля. Подробности программы и билеты можно найти по ссылке.