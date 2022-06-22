Умер певец и экс-участник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс

«Спасибо, папа, тебе за все. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой», — сказала Каролина-Кристель Калачева.

Официально о причинах смерти не сообщается, однако некоторые СМИ передают, что певец умер в результате остановки сердца после операции на почке.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. Позже он перебрался в подмосковный Егорьевск, где жила его сестра. Первой публичной работой Нарцисса стала эпизодическая роль в фильме «Сибирский цирюльник».

Пьер Нарцисс учился в МГУ на факультете журналистики. В 2000 году он участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия». Но большую известность он получил после участия во втором сезоне реалити-шоу «Фабрика звезд» на «Первом канале», где он исполнял свой главный хит «Шоколадный заяц».