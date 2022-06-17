Ура, «Каникулы»! В бывшем пионерлагере под Петербургом пройдет трехдневный инди-фестиваль

«Каникулы» начинаются! В бывшем пионерлагере под Петербургом пройдет трехдневный инди-фестиваль с диджей-сетами, сценой TESTFM, масштабным иммерсивным перформансом и полноценными концертами — будет даже группа «Альянс»! Рассказываем о программе.
«Каникулы» — инди-фестиваль в бывшем пионерлагере «Огонек» под Зеленогорском. Программа обещает быть насыщенной — как описывают ее организаторы, «представьте, что отправились на каникулы с резидентами Blank, «Изича», Arma, m_division, Roots United и всеми своими лучшими друзьями в место, куда едва ли ступала нога современного человека».
В лайн-апе около 30 диджей-сетов от Errortica, Hoopa, идеолога фестиваля Gamma Ивана Логоса, Shutta, Sofia Rodina и других, сцена онлайн-радио (и лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) TESTFM у озера, а также четыре больших концерта от петербуржцев TAPENIGHT, Essential Grooves, Niko Grotik & Nick Kolpakov и группы «Альянс» — легенды «новой волны» 1980-х дадут большое выступление впервые за много лет.
Также в программе масштабный иммерсивный перформанс «на границе реальности со сверхъестественным», а в числе развлечений — зарядка с Дианой Напирелли, баскетбол и футбол «для азартных игроков», прогулки по лесу и свежий воздух. За еду отвечают Kiki, Ori и Try the Гриль — в меню от веган-денеров до азиатского стритфуда и шашлыка. За напитки ответственны «Оригами».
Вопрос о том, где жить во время трехдневного фестиваля, не вопрос: разместиться можно в корпусах с удобствами (кровать в комнате на четверых, душ и туалет в здании) и без (все то же самое, только туалет на улице), а также кемпинге. Говоря о том, что брать с собой на «Каникулы» организаторы советуют: «Если живете в кемпинге — все для комфортного проживания там, от палатки до пенок, одеял и подушек. В остальном — обязательно репелленты, полотенца, средства личной гигиены, карманные пепельницы для курящих, удлинители, чтобы всем хватило места зарядить свои гаджеты».
Добраться до «Каникул» в бывшем пионер-лагере можно трансфером, который отправится от парковки на Свердловской набережной возле клуба «Изич» в 19:00 пятницы, 17 июня, и отвезет участников обратно днем в воскресенье, 19 июня. В числе других возможных вариантов электричка и такси от станции, а также непосредственно такси из Петербурга. Добираться на своей машине до места проведения фестиваля организаторы не советуют: парковочных мест практически нет.
«Что оставить дома? Алкоголь и любые напитки, мангалы, скоропортящиеся продукты, токсик настроение. Мы не жжем костры и не мусорим. Что касается прочей безопасности, на «Каникулах» будет охрана, волонтеры, к которым можно обратиться за помощью, платные камеры хранения в ограниченном количестве. Помните, что организаторы не несут ответственности за оставленные без присмотра вещи. Приезжайте с надежными компаньонами и будьте опорой другим», — напутствуют организаторы.
Инди-фестиваль «Каникулы» пройдет с 17 по 19 июня на территории детского оздоровительного лагеря «Огонек» в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области. Подробности можно найти здесь, билеты — по ссылке.
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