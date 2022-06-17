Ура, «Каникулы»! В бывшем пионерлагере под Петербургом пройдет трехдневный инди-фестиваль

«Каникулы» — инди-фестиваль в бывшем пионерлагере «Огонек» под Зеленогорском. Программа обещает быть насыщенной — как описывают ее организаторы, «представьте, что отправились на каникулы с резидентами Blank, «Изича», Arma, m_division, Roots United и всеми своими лучшими друзьями в место, куда едва ли ступала нога современного человека».

В лайн-апе около 30 диджей-сетов от Errortica, Hoopa, идеолога фестиваля Gamma Ивана Логоса, Shutta, Sofia Rodina и других, сцена онлайн-радио (и лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) TESTFM у озера, а также четыре больших концерта от петербуржцев TAPENIGHT, Essential Grooves, Niko Grotik & Nick Kolpakov и группы «Альянс» — легенды «новой волны» 1980-х дадут большое выступление впервые за много лет.

Также в программе масштабный иммерсивный перформанс «на границе реальности со сверхъестественным», а в числе развлечений — зарядка с Дианой Напирелли, баскетбол и футбол «для азартных игроков», прогулки по лесу и свежий воздух. За еду отвечают Kiki, Ori и Try the Гриль — в меню от веган-денеров до азиатского стритфуда и шашлыка. За напитки ответственны «Оригами».