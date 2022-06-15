В России появится стриминговый сервис «АудиоКлуб» — с музыкой, радио, аудиокнигами и подкастами

Новый стриминговый сервис разрабатывает холдинг «Газпром-Медиа». Библиотека «АудиоКлуба» будет включать музыкальные треки, аудиокниги российских и иностранных авторов разных жанров, прямые эфиры радиостанций и популярные подкасты. Как считает заместитель генерального директора холдинга Алексей Моисеев, сервис «органично дополнит линейку наших цифровых активов, которые до сих пор были представлены только видеосервисами».

Сейчас стриминговый сервис находится на стадии закрытого бета-тестирования, принять участие в котором могут пользователи устройств под управлением Android. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и оценить функции сервиса. Тем, кто оставит «самые полные и содержательные отчеты» о тестировании, обещают подарки — объявить 10 победителей планируется до 7 сентября.

«Мы хотим собрать максимально полные отзывы от первых пользователей, чтобы наш сервис отвечал потребностям аудитории и соответствовал ее ожиданиям», — отметил исполнительный директор стриминга Кирилл Артемьев.