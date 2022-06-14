Серию летних концертом «По дворам» откроет 16 июня лиричная инди-поп группа passmurny, после, 18 июня, пройдет концерт объединения Threesome’1 (Егор Сесарев, Untone Chernov, Катя Panterra). Также в июне можно посетить концерты Антохи MC, Billy’s Band, а в июле — KREC, «Кирпичей», Rozhden, ВИА «Пролетарское Танго» и группы «Ундервуд». Площадками для концертом станут Двор Гостинки, Сад Меншикова, двор К-30 и Новой сцены Александринки.

Инициаторами проекта стали клуб «Космонавт» и агентство music.code. По словам организаторов, в его основе лежит «очарование городских дворов», а лайн-ап «заинтересует не только петербуржцев, но и гостей города». Полную афишу и другие подробности можно посмотреть здесь.