В Петербурге стартует серия концертов «По дворам». В течение всего лета в различных локациях города — от двора К-30 до Новой сцены Александринского театра — выступят Антоха МС, KREC, «Ундервуд» и другие музыканты.
Антоха МС
Серию летних концертом «По дворам» откроет 16 июня лиричная инди-поп группа passmurny, после, 18 июня, пройдет концерт объединения Threesome’1 (Егор Сесарев, Untone Chernov, Катя Panterra). Также в июне можно посетить концерты Антохи MC, Billy’s Band, а в июле — KREC, «Кирпичей», Rozhden, ВИА «Пролетарское Танго» и группы «Ундервуд». Площадками для концертом станут Двор Гостинки, Сад Меншикова, двор К-30 и Новой сцены Александринки.
Инициаторами проекта стали клуб «Космонавт» и агентство music.code. По словам организаторов, в его основе лежит «очарование городских дворов», а лайн-ап «заинтересует не только петербуржцев, но и гостей города». Полную афишу и другие подробности можно посмотреть здесь.
Концертный директор клуба «Космонавт»:
Дворы — это неотъемлемая часть петербургской культуры. Существуют концерты на стадионах, в клубах, на крышах, на мостах — так почему бы не делать их во дворах? Мы хотим развивать эту идею: чем больше разной музыки и мест, где можно проводить концерты в нашем городе — тем лучше.
Руководитель агентства muse.code:
Этой зимой мы разговорились с Катей и решили объединить усилия агентства music.code и клуба «Космонавт» для нового летнего проекта. Очень хотели, чтобы лайн-ап проекта был более разнообразным и интересовал разных людей. Поэтому рядом с инди исполнителями соседствуют рок и поп-музыканты. «Этому городу нужен концерт!» — полюбившаяся нам фраза. Да будет так!
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