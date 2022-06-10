Теплый, легкий, «Летний»: послушайте новый мини-альбом Антохи МС

Антоха МС выпустил новый мини-альбом — теплый, легкий, «Летний». Последнее и есть его название, говорящее само за себя: послушайте прямо сейчас, пока солнце не скрылось за облаками!
В новый мини-альбом вошли четыре трека, каждый из которых еще более освежающий, чем предыдущий. В них и и жара, и дача, и бескрайнее синее небо, и запах костра, и узкие тропинки, знакомые с детства. Настоящая квинтэссенция лета — аранжировки, вибрации этно-битов и пронзающая светлой грустью труба, визитная карточка Антохи МС.
Специально для «Собака.ru»:
Питер, приве-е-ет! Наконец-то настало долгожданное лето и да, мы устали от наших серых деньков, поэтому для всех, кто ждал лета, я решил создать EP, чтоб сделать это время еще ярче и красивей. Кто-то поедет купаться на море, кто-то на дачу, кто-то будет в городе спасаться от жары, — но точно это время не пройдет незаметно.
Над альбомом работали сам Антон Кузнецов, его брат Андрей, а также музыкальный продюсер Андрей Рыжков, участвовавший в сведении песни «Жара». Услышать новые песни Антохи МС можно вживую на летних концертах и фестивалях в Москве, Петербурге, Казани, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Минске и других городах.
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