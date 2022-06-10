Теплый, легкий, «Летний»: послушайте новый мини-альбом Антохи МС

Антоха МС

Специально для «Собака.ru»:

Питер, приве-е-ет! Наконец-то настало долгожданное лето и да, мы устали от наших серых деньков, поэтому для всех, кто ждал лета, я решил создать EP, чтоб сделать это время еще ярче и красивей. Кто-то поедет купаться на море, кто-то на дачу, кто-то будет в городе спасаться от жары, — но точно это время не пройдет незаметно.