Премьера на «Собака.ru»: фантазия об идеальном кибер-свидании в новом клипе DRIADA на песню «Вечный Ночной»

Клип на песню «Вечный Ночной», вышедшую на альбоме «Край» 2021 года — это фантазия об идеальном кибер-свидании с неожиданным твистом в конце. Сменяющиеся аватары и образы, прогулки с ручным дроном и танцы в полуразрушенной крепости — такой получилась романтическая встреча, воспетая в жанре синти-попа и показанная в видео от режиссера Дмитрия Литвинова, ранее работавшего с Tommy Cash, Сюзанной и Ириной Горбачевой.

«Мое творчество сочетает в себе научную фантастику и народные сказки, и в «Вечном Ночном» мне хотелось больше уйти в фантастику. Перенестись в мир будущего, где можно сбежать в виртуальную реальность, выбрать персонажа и отправиться с ним на свидание по странным местам. Как сюжет, так и сам съемочный процесс были воплощением эскапизма, в котором мы все больше ощущаем потребность», — рассказывает о треке DRIADA.

DRIADA — творческий псевдоним электронного саундпродюсера Александры Гаврильчук. Дебютный сингл певицы «Травушка» вышел в 2020 году, позднее вышел дебютный альбом «Оболочка» — микс современной электронной сцены, научной фантастики и русских народных сказок. Во втором альбоме «Край» (2021) преобладает синти-поп звучание. Параллельно Александра издает коммерческие EDM-треки в рамках своего сайд-проекта Alexandra Pride, а также развивает свой андеграунд техно-лейбл Routine.