Грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе даст два концерта в Петербурге, приуроченных к 100-летию Филармонии имени Шостаковича. В программе двух вечеров произведения Бетховена, Шумана и Дворжака.
Элисо Вирсаладзе
В первый раз Элисо Вирсаладзе выйдет на сцену Большого зала петербургской филармонии 3 июня, где в этот день пройдет фортепианный вечер. В программе прозвучат произведения композиторов Людвига вана Бетховена и Роберта Шумана.
«Можно ли пожелать лучшего Шумана после Шумана, которого сегодня играла Вирсаладзе? Думаю, что после Нейгауза я такого Шумана не слыхал. Сегодняшний Klavierabend был настоящим откровением — Вирсаладзе стала играть еще лучше», — записал в своем дневнике Святослав Рихтер 16 февраля 1993 года.
5 июня в Большом зале Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит программу из сочинений Бетховена и Антонина Дворжака, солировать в этот вечер будет Вирсаладзе. Для слушателей прозвучат концерт №3 для фортепиано с оркестром и симфония №9 «Из Нового Света».
О концерте №3 для фортепиано с оркестром:
Третий концерт иной: он единственный написан в миноре, причем в той же тональности, что и наиболее значимые партитуры Бетховена — Пятая симфония, «Патетическая» соната, увертюра «Кориолан»; в нем первом достигший творческой зрелости композитор предлагает собственный взгляд на жанр, который определит облик и следующих концертов. Оркестр — больше не аккомпаниатор для солиста-виртуоза, отныне они существуют в диалоге; музыка устроена сложнее, симфоничней, и предназначена явно уже не для узкой аудитории аристократических салонов — а для больших концертных залов – отсюда и масштаб, и проблематика. Теперь главным героем происходящего становится не солист — композитор.
Элисо Вирсаладзе родилась в 1942 году в Тбилиси. С 1959 года является солисткой Тбилисской филармонии, с 1977-го — московской. Народная артистка СССР (1989). Лауреат Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1983) и Государственной премии РФ (2000). Почетный член Российской академии художеств (2017).
«Сегодня Элисо Вирсаладзе — одна из самых прославленных исполнительниц современности, выступающая на самых престижных сценах мира, а также один из ведущих мировых педагогов. Профессор Московской консерватории, она дает мастер-классы по всему миру, в числе ее учеников — Борис Березовский, Яков Кацнельсон, Алексей Володин и многие другие известные исполнители», — говорят о пианистке в филармонии.
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