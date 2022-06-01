В первый раз Элисо Вирсаладзе выйдет на сцену Большого зала петербургской филармонии 3 июня, где в этот день пройдет фортепианный вечер. В программе прозвучат произведения композиторов Людвига вана Бетховена и Роберта Шумана.

«Можно ли пожелать лучшего Шумана после Шумана, которого сегодня играла Вирсаладзе? Думаю, что после Нейгауза я такого Шумана не слыхал. Сегодняшний Klavierabend был настоящим откровением — Вирсаладзе стала играть еще лучше», — записал в своем дневнике Святослав Рихтер 16 февраля 1993 года.

5 июня в Большом зале Академический симфонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит программу из сочинений Бетховена и Антонина Дворжака, солировать в этот вечер будет Вирсаладзе. Для слушателей прозвучат концерт №3 для фортепиано с оркестром и симфония №9 «Из Нового Света».