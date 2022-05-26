VK Fest пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге, а также на площадке олимпийского парка центра «Сириус» в Сочи. Впервые фестиваль пройдет в формате digital-моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.

В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия выступят более 50 артистов на нескольких тематических сценах. Здесь за два фестивальных дня новинки и популярные треки исполнят Егор Крид, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Ёлка, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters, Джарахов, OG Buda, GAYAZOV$ BROTHER$, Dabro, DEAD BLONDE + GSPD, Ваня Дмитриенко, Дора, 10AGE, SODA LUV, Mary Gu, Звонкий, Анет Сай, ДЕТИ RAVE, алёна швец., «Три дня дождя», polnalyubvi, Wildways, Антоха МС, КОСМОНАВТОВ НЕТ, GUMA и многие другие.

На Медальной площади в олимпийском парке «Сириуса» выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil', DJ SMASH и другие артисты. Полный список артистов и расписание будут анонсироваться в официальном сообществе VK Fest.