Этим летом VK Fest впервые с 2019 года пройдет в офлайн-формате. Три города и более 50 артистов — рассказываем, кто выступит на open-air в этом году.
VK Fest пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге, а также на площадке олимпийского парка центра «Сириус» в Сочи. Впервые фестиваль пройдет в формате digital-моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.
В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия выступят более 50 артистов на нескольких тематических сценах. Здесь за два фестивальных дня новинки и популярные треки исполнят Егор Крид, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Ёлка, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters, Джарахов, OG Buda, GAYAZOV$ BROTHER$, Dabro, DEAD BLONDE + GSPD, Ваня Дмитриенко, Дора, 10AGE, SODA LUV, Mary Gu, Звонкий, Анет Сай, ДЕТИ RAVE, алёна швец., «Три дня дождя», polnalyubvi, Wildways, Антоха МС, КОСМОНАВТОВ НЕТ, GUMA и многие другие.
На Медальной площади в олимпийском парке «Сириуса» выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil', DJ SMASH и другие артисты. Полный список артистов и расписание будут анонсироваться в официальном сообществе VK Fest.
Также в рамках фестиваля традиционного организуют тематические зоны. На сцене блогеров можно будет встретить популярных контентмейкеров, в лектории пройдут круглые столы, в зонах «Развлечения», «Спорт», «Семья», «Видеоигры», «Драйв» и других можно будет найти множество занятий на любой вкус. Кроме того, гостей будут ждать отдельные зоны и активности, в рамках которых можно поближе познакомиться с проектами и продуктами VK: среди них VK Музыка, VK Мессенджер, VK Звонки, VK Клипы, VK Видео и Маруся.
Для тех, кто не сможет попасть на VK Fest в офлайн-формате, в сообществе фестиваля традиционно пройдет прямой эфир из трех городов. Ведущих будет сразу несколько: Владимир Маркони, Ида Галич, Алла Михеева и другие.
VK Fest пройдет 23-24 июля 2022 года. Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге можно найти по ссылке, вход на сцену в Сириусе свободный.
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