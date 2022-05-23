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KREC, «25/17» и другие: в Петербурге стартует новый сезон фестиваля Roof Fest

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В Петербурге стартует новый сезон фестиваля Roof Fest. Откроет его хип-хоп группа KREC — и уже в этот четверг!

Фотография предоставлена «Собака.ru» организаторами Roof Fest

В этом году Roof Fest традиционно пройдет на крыше Roof Place с видом на Финский залив. В новом сезоне в рамках фестиваля выступят Ева Польна, Therr Maitz, Лолита, Сурганова и Оркестр, Рита Dакота, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Ах Астахова и другие артисты.

Старт фестиваля дадут 26 мая — в этот день на крыше Roof Place выступит группа KREC. «Это лирика и светлая грусть петербургской школы хип-хопа. Сегодня релизы группы уже не о безответной любви, а об осмыслении жизни и творческом пути. Концерт теплым майским вечером под открытым небом — подходящий момент, чтобы предаться мечтам и окунуться в воспоминания», — поделились с «Собака.ru» организаторы.

10 июня в рамках Roof Fest с акустическим концертом выступит группа «25/17». Музыканты исполнят хиты разных лет в новом звучании и в расширенном составе.

Этим летом в рамках фестиваля планируется проводить не только концерты, но и специальные мероприятия, кинопоказы и лекции о музыке. За обновлением лайн-апа Roof Fest можно следить по ссылке.

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