Премьера на «Собака.ru»: группа Zero People выпустила клип на новую песню «Человек»

Музыкальная группа Zero People, сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина, презентовала клип на новую песню «Человек» — «Собака.ru» представляет премьеру.
Главную роль в ролике исполнила Женя Фролова. Режиссером клипа выступил фотограф Алексей Корзов. «В клипе, как и в самой песне, хотелось затронуть тему хрупкости Человека. Только представьте: спустя сто лет никого из нас уже не будет, а Мир будут принимать новых гостей», — поделился он. По словам Корзова, в клипе динамика постоянно сменяется статикой, как и в жизни. «Мы бежим, останавливаемся, снова бежим. Пока всё вокруг будто бы смиренно за этим наблюдает», — отметил создатель клипа.
Александр Красовицкий:
Лидер группы Zero People
Идея песни в том, что каждый из нас оставляет след после себя. Каким он будет — наша ответственность. Суетишься, тратишь жизнь попусту — значит и след будет мизерный, как и твой вклад в душу этого мира. Если же пытаешься растить в себе человека с большой буквы, пытаешься совершенствоваться и делать свой маленький мирок лучше — значит и след после тебя будет светлый и важный, пусть и небольшой, и виден будет только твоим родным.
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