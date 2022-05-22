Премьера на «Собака.ru»: группа Zero People выпустила клип на новую песню «Человек»

Александр Красовицкий:

Лидер группы Zero People

Идея песни в том, что каждый из нас оставляет след после себя. Каким он будет — наша ответственность. Суетишься, тратишь жизнь попусту — значит и след будет мизерный, как и твой вклад в душу этого мира. Если же пытаешься растить в себе человека с большой буквы, пытаешься совершенствоваться и делать свой маленький мирок лучше — значит и след после тебя будет светлый и важный, пусть и небольшой, и виден будет только твоим родным.