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Российские эстрадные исполнители создадут музыкальную ассоциацию в ответ на отмену русской культуры

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Звезды отечественной эстрады создадут в России музыкальную ассоциацию. Новая организация должна объединить всех артистов, которые выступают против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Николая Баскова.

FashionStock.com / Shutterstock.com

По словам артиста, идея создания объединения пришла на фоне попыток отмены русской культуры. Басков отметил, что ассоциация будет оказывать поддержку молодым талантливым исполнителям. А идея создания

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — сказал певец.

В ассоциацию, помимо Баскова, также вошли Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал. Протокол о создании ассоциации уже подписан, позже участники создадут устав и определят структуру ассоциации. Во главе объединения встанет Николай Басков.

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