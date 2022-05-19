Российские эстрадные исполнители создадут музыкальную ассоциацию в ответ на отмену русской культуры

Звезды отечественной эстрады создадут в России музыкальную ассоциацию. Новая организация должна объединить всех артистов, которые выступают против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Николая Баскова.
По словам артиста, идея создания объединения пришла на фоне попыток отмены русской культуры. Басков отметил, что ассоциация будет оказывать поддержку молодым талантливым исполнителям. А идея создания
«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — сказал певец.
В ассоциацию, помимо Баскова, также вошли Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал. Протокол о создании ассоциации уже подписан, позже участники создадут устав и определят структуру ассоциации. Во главе объединения встанет Николай Басков.
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