Российские эстрадные исполнители создадут музыкальную ассоциацию в ответ на отмену русской культуры

По словам артиста, идея создания объединения пришла на фоне попыток отмены русской культуры. Басков отметил, что ассоциация будет оказывать поддержку молодым талантливым исполнителям. А идея создания

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — сказал певец.

В ассоциацию, помимо Баскова, также вошли Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал. Протокол о создании ассоциации уже подписан, позже участники создадут устав и определят структуру ассоциации. Во главе объединения встанет Николай Басков.