На фестивале «Петровские ассамблеи 2.0» ко Дню города и 350-летию Петра I выступят Niletto, Pharaoh, Slava Marlow и DJ Groove

Мероприятие организовано при поддержке Комитета по культуре Петербурга и ПАО «Газпром». В интерактивной программе исторические петербургские традиции будут совмещены с современной поп-культурой.

Режиссер и постановщик концерта Виктор Крамер планирует показать танцующие Ростральные колонны, сфинксов и атлантов, грифонов с Банковского моста в лазерных лучах и летающих цирковых гимнастов.

На вечеринке выступят Niletto, Pharaoh, Slava Marlow, Ваня Дмитриенко, DJ Groove. Специальным музыкальным гостем мероприятия станет DJ Smash. В танцевальном празднике примут участие десятки городских коллективов различных направлений современного танца. Артисты на специальных подиумах на арене стадиона будут танцевать вместе со зрителями под треки исполнителей.

Ведущими праздника станут телеведущие Ида Галич и Тимур Родригез. Также, в рамках «Петровской ассамблеи 2.0» для петербуржцев и гостей города на территории «Газпром Арены» разместится «Петровская ярмарка», стилизованная под ярмарку начала 18 века.

«Петровская ассамблея 2.0» пройдет 29 мая в 20:00. Билеты можно приобрести здесь.