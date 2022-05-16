Грузия, Азербайджан и Румыния пожаловались на организаторов «Евровидения» за замену оценок жюри

Жюри из Азербайджана отдало максимальные 12 баллов Украине, но в эфире организаторы конкурса объявили, что эта оценка досталась Великобритании. Объявить баллы должна была местная телеведущая Нармин Салманова, но из‑за технических сбоев результаты огласил представитель Европейского вещательного союза (EBU).

По словам Салмановой, никаких проблем с выходом в эфир не было. Азербайджанский вещатель начал проверку.

В Грузии произошел подобный инцидент: максимальный балл достался Украине, но она получила лишь 6 баллов, а 12 баллов организаторы поставили Великобритании. Грузинский вещатель отметил, что после заключительной репетиции организаторам отправили нотариально заверенный документ с оценками, как того требует процедура, и те приняли его. Представитель Грузии также не смог огласить результаты в прямом эфире, поэтому за него оценку озвучил представитель EBU.

Румынское телевидение также сообщило о неправильно названных результатах. Национальное жюри присудило максимальные баллы Молдавии, но вместо нее их получила Украина. Румынского ведущего тоже не показали в эфире, сославшись на неполадки.

Напомним, в конкурсе «Евровидение-2022» победила Украина. Страну представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Всего коллектив получил 631 балл от жюри и телезрителей.