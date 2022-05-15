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Певица Бритни Спирс рассказала о потере ребенка на ранней стадии беременности

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Американская певица Бритни Спирс сообщила о том, что у нее случился выкидыш на раннем сроке беременности. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Tinseltown / Shutterstock.com

«С глубочайшей печалью мы вынуждены объявить, что потеряли нашего ребенка на раннем сроке беременности», — написала она в Instagram*. Также Бритни Спирс поблагодарила фанатов за оказанную поддержку в трудный для ее семьи период.

Она ждала ребенка от 28-летнего актера Сэма Асгари, с которым состояла в отношениях около пяти лет. Пара помолвилась в сентябре 2021 года, а о своей беременности она рассказала в апреле.

Напомним, что певица находилась под опекой своего отца Джеймса Спирса на протяжении 13 лет. Все это время он контролировал личную жизнь Бритни Спирс и ее финансы. Официально суд освободил певицу от опеки отца в ноябре 2021 года.

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