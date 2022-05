Эминема официально включили в Зал славы рок-н-ролла

Есть также часть ранее номинированных музыкантов, которых не включили в Зал славы. Среди них Beck, A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest и Дайон Уорвик.

Церемония награждения пройдет 5 ноября. Согласно правилам, на включение в Зал славы могут претендовать те артисты, у которых официальный релиз первой пластинки перевалил 25-летний рубеж. Отмечается, что Эминем станет вторым после Jay-Z сольным хип-хоп исполнителем, который войдет в Зал славы будучи живым.