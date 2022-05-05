Эминема официально включили в Зал славы рок-н-ролла

Рэпер Эминем официально войдет в Зал славы рок-н-ролла осенью 2022 года. Вместе с ним в список попали британские синти-поп-группы Duran Duran и Eurythmics, кантри-исполнительница Долли Партон, поп-певец Лайонел Ричи, исполнительница и автор песен Карли Саймон и американская певица Пэт Бенатар. Об этом сообщает Pitchfork.
Есть также часть ранее номинированных музыкантов, которых не включили в Зал славы. Среди них Beck, A Tribe Called Quest, Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest и Дайон Уорвик.
Церемония награждения пройдет 5 ноября. Согласно правилам, на включение в Зал славы могут претендовать те артисты, у которых официальный релиз первой пластинки перевалил 25-летний рубеж. Отмечается, что Эминем станет вторым после Jay-Z сольным хип-хоп исполнителем, который войдет в Зал славы будучи живым.
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