Суд оштрафовал петербургскую компанию за попытку отправить музыку Цоя в Финляндию

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в октябре 2021 года на Северо-Западный таможенный пост компанией «Руслания» была подана декларация на товары следующих наименований: оптические носители, CD-диски, записанные, музыкальные. Партия предназначалась для фирмы Ruslania books corp в Хельсинки и была задержана на таможне.

На отправленных товарах была указана информация о выпускающем продюсере — Дмитрий Морозов, об изготовителях компакт-дисков — ООО «Инновационные технологии» и ООО «Уральский электронный завод», а также перечень музыкальных композиций, входящих в альбомы «Группа крови», «Кино», «Звезда по имени Солнце», «Это не любовь», «В. Цой 55».

Согласно сведениям из реестра произведений российских правообладателей, правообладателями исключительных прав на музыку Виктора Цоя и группы «Кино» являются наследники музыканта: сын Александр Цой, отец Роберт Цой, а также наследница О. Чернова. Организацией, осуществляющей управление правами на использование объектов авторских и смежных прав, и выдачу сублицензий третьим лицам, является ООО «Национальное музыкальное издательство».

«Правообладатели никаких прав использования произведений музыкантов группы «Кино», в том числе на воспроизведение (изготовление) и распространении, тем более за пределы РФ контрафактного товара, ни ООО «Руслания», ни компании Moroz Records (изготовитель, согласно информации на упаковках) не давали. Таким образом, заключенный контракт, в соответствии с которым ООО «Руслания» обязуется поставить в адрес Ruslania books corp аудио, видео, печатную продукцию, предусматривающий вывоз продукции с целью дальнейшего распространения и получения выгоды, предметом которого является продукция, охраняемая законом РФ об авторском праве, без разрешения правообладателя, указывает на наличие нарушения авторских прав», — отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За попытку отправить музыку Цоя в Финляндию контрафактом компании «Руслания» был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Сами записи также конфисковали.