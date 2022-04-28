Теодор Курентзис, musicAeterna и Полина Осетинская представят в Петербурге концерт-медитацию «Медленная музыка»

Как рассказали в пресс-службе musicAeterna, концерт задуман как возможность остановиться, сосредоточиться, прислушаться к себе. Идея программы «Медленная музыка» родилась в 2015 году у Антона Батагова и Теодора Курентзиса. Они хотели объединить медленные части фортепианных концертов, которые исполняются без перерыва и превращаются в целостный музыкальный перформанс со сквозной драматургией.

Уже 1 мая в Санкт-Петербургской академической капелле прозвучит новая версия программа с оркестровыми сочинениями Барбера, Чайковского и Пярта. Основу концерта составляют знаменитые Adagio и Andante из фортепианных концертов Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Равеля и Шостаковича. В новой версии в роли солистки выступает пианистка Полина Осетинская.

Илья Гайсин Дирижер, ассистент Теодора Курентзиса: Slow music — это не традиционный филармонический концерт. Это концерт-перформанс, некий музыкально-медитативный спектакль, автором которого является дирижер. Он выстраивает драматургию, исходя из тонального плана, инструментовки и смен состояний. Эти медленные части фортепианных концертов принадлежат различным эпохам и авторским стилям, и палитра эмоций, вызываемых ими, огромна. Задача этой программы — дать и зрителям, и самим исполнителям возможность перейти в другое состояние. Сегодня, когда мы уже даже не говорим об акселерации технического прогресса, а пресловутая клиповость мышления достигает, кажется, своего пика, способен ли человек на длительную концентрацию, сосредоточенность, способен ли замедлить скорость своей жизни так, чтобы читать Марселя Пруста или Томаса Манна? Мне кажется, что некоторый «терапевтический» эффект этой программы, заключается в том, чтобы сбавить давление на нас этого сумасшедшего темпа внешнего мира, «остановить мгновение», помечтать и помедитировать.

Концерт пройдет 1 мая в Капелле Санкт-Петербурга. Все подробности можно найти здесь.