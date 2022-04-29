18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Композитор Алексей Ретинский представил альбом с саундтреками к фильму «Медея» Александра Зельдовича

Поделиться:

Композитор Алексей Ретинский представил новый альбом с музыкой к фильму «Медея» Александра Зельдовича. Полностью пластинка вышла накануне ночью.

Ксения Каргина

В альбом вошли самые яркие композиции из фильма: инструментальная, электронная и вокальная авторская музыка Алексея Ретинского. Все оркестровые произведения исполнил оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna под управлением дирижера Федора Леднева. Как для музыкантов, так и для Ретинского это был дебютный опыт работы в художественном кино.

А для записи русского романса XIX века в авторской обработке, композитор пригласил певицу Тину Кузнецову — основательницу фолк-проекта Zventa Sventana. 

Музыку к фильму «Медея» неоднократно награждали призами на российских и зарубежных фестивалях. Статуэтку за «Лучшую музыку к фильму» вручали на «Кинотавре», «Золотом орле», «Нике», «Белом слоне», а на фестивале Locarno — «за беспрецедентный аудиовизуальный опыт».

Музыкальный язык Ретинского формально имеет в себе черты как музыкального авангарда, так и минимализма, хотя при этом находится «на расстоянии вытянутой руки» от них, капитулируя перед стилистическими предписаниями. В своей музыке автор пытаться вернуть музыкальному «жесту» его первоначальный и часто ритуальный смысл, тем самым делая барьер между музыкантом и слушателем более призрачным. Дисгармоничные произведения, экспериментальное техно и экспрессионистский оркестр создают поистине эпическое ощущение.

В альбом вошли десять композиций. Послушать пластинку полностью можно по ссылке.

Знакомьтесь, композитор Алексей Ретинский — первый резидент «Дома Радио» и musicAeterna Теодора Курентзиса

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Алексей Ретинский

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: