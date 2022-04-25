Рената Литвинова опубликовала новое видео, над которым она работала вместе с Земфирой

Литвинова в ролике выступает на сцене парижского театра и декламирует текст песни «Sag Mir Wo die Blumen Sind» («Скажи мне, где цветы»), в котором жизнь побеждает смерть. А на втором плане эти же слова, но на немецком языке, поет Марлен Дитрих.

«Все повторяется снова — я иду по улице в наши дни и вот я в зале — и как будто не прошло больше столетия — все повторяется…», — прокомментировала актриса выход нового видео.

Оригинальную версию «Куда делись все цветы?» записал в 1955 году Пит Сигер на основе казачьей песни «Колода-Дуда». Через пять лет Джо Хиккерсон добавил к ней остальной текст, и превратил песню в круговую. У композиции есть несколько десятков перепетых версий, включая Марлен Дитрих.