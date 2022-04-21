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Исследование: в апреле россияне стали меньше слушать музыку

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Россияне стали меньше слушать музыку. В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта.

Shutterstock.com

Исследование мобильного интернет-трафика в музыкальных сервисах провел «Мегафон», его результаты есть в распоряжении редакции. Аналитики с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах: 1 по 15 апреля трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала «Яндекс.Музыка» — количество пользователей увеличилось на 15%, в «VK Музыке» на 10%, а в «Звуке» на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Также аналитики назвали самые «стриминговые» регионы. Чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

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