16 апреля в «Белом зале» с высокими потолками, оригинальными зеркалами и элементами декора пройдет перфоманс «Ю», созданный Андреем Свибовичем для двух медиумов — музыки и графики. В основе идеи — концепция светозвукоряда, предложенная композитором Александром Скрябиным. «Но в «Ю» есть место случайности и импровизации, графика и свет генерируются в реальном времени, считывая спектр звучания рояля», — отмечают в «Третьем месте».

23 апреля в новом пространстве особняка выступит вокальный ансамбль musicAeterna4, созданный в 2021 году артистками хора Теодора Курентзиса musicAeterna. «В программе Καιρός αγάπης, Καιρός ειρήνης (Время любви, время мира) голоса разных народов сплетаются в один неповторимый узор, венгерские и армянские, греческие и португальские, еврейские и татарские песни говорят нам о главном: для любви и мира любое время идеально», — говорят о выступлении в «Третьем месте».

Еще два события запланированы на май. 7 мая в «Белом зале» состоится фортепианный концерт Риада Маммадова, посвященный классикам XIX и XX столетий — Петра Ильича Чайковского, Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. 14 мая в здесь пройдет выступление Димы Устинова — композитора и электронного музыканта из Москвы, который исследует музыку с точки зрения универсального языка и способа влияния на сознание человека. Он исполнил пьесы для рояля с электроникой из альбома Зарайск и нового альбома Augmented Piano, который готовится к выпуску в 2022, а также несколько импровизационных композиций.