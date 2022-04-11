«Все время мы ищем знаки»: посмотрите новый клип группы IOWA, герои которого — петербуржцы

Съемки видео на песню «Знаки» проходили в Петербурге в конце марта. Режиссером выступил фотограф Иван Трояновский, героями клипа — фанаты творчества группы IOWA, которые собрались на квартирнике, чтобы разделить друг с другом теплые эмоции и переживания.

«В этом клипе я хотел показать, как быстро бежит время, как ценно жить в моменте и наслаждаться каждой секундой! Опираясь на текст песни, я попытался передать разные чувства наших героев. Для этого на протяжении недели я каждый день следил за ними через свою камеру, проживал их жизни. По сути это трехминутное документальное кино, где ты увидишь свои знаки и получишь свои ответы», — отметил Трояновский.

Катя IOWA О песне «Знаки»: Это песня о том, что мы постоянно ищем своих и свое, нуждаемся в тепле друг друга, но боимся довериться. Так легко запутаться в лабиринте чувств: когда разочаровываемся, когда земля уходит из-под ног, когда теряем близких или не принимаем их точку зрения… Разочаровываясь, в отчаянии, не знаем, на что или кого опереться. Сложный и непроходимый лабиринт находится внутри нас. В нем нужно отыскать сердце, которое подскажет, что опереться нужно на него — и это самое правильное. Ведь иногда, принимая важные решения, необходимо продолжать движение вопреки здравому смыслу, выбирать не головой, а сердцем, действуя из любви.

Песня «Знаки» войдет в новый мини-альбом группы IOWA, релиз которого намечен на начало лета.