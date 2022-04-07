Spotify назвал дату официального ухода из России. Собрали 8 способов, которые помогут сохранить и перенести плейлисты

Как перенести музыку из Spotify?

С его помощью можно выгрузить данные из Spotify в виде файлов в формате сsv. Далее необходимо вручную на выбранной новой платформе загрузить эти файлы в личном кабинете.

У сервиса есть подписка за 4,5 доллара (372 рублей), но сейчас ее не оплатить, поэтому можно обратиться к бесплатной версии. По ней можно перенести до 500 треков.

Сервис поддерживает много музыкальных платформ, в том числе российских. В бесплатной версии можно перенести не более 200 музыкальных файлов за раз. Есть и платная версия, но она сейчас в России недоступна.

Программу необходимо скачать на компьютер и телефон, онлайн-версии у него нет. Поддерживается также синхронизация всех плейлистов каждые 15 минут.

Предназначен для обладателей iPhone. Есть бесплатная и версия PRO, если необходимо перенести музыку и видео.

Пока переносить можно только в «Яндекс-музыку». Но в ближайшее время разработчики добавят рабочую функцию миграции в «VK Музыку», а также, наоборот, из отечественных сервисов в Spotify и Apple Music.

Ручной импорт треков в «Сбер-звук» и «Яндекс-музыку»

В некоторых сервисах доступно создание CSV или текстовых файлов из плейлистов в Apple Music или Spotify. Их можно скопировать для импорта на специальной странице в веб-версии «Яндекс-музыки» или в разделе «Сбер-звука», доступном по клику на кнопку «Перенос музыки».

Ручной импорт из Spotify в «Яндекс-музыку».

Можно воспользоваться сервисами, которые упаковывают плейлисты из Spotify в файлы CSV или текстовые документы, например Spotya и Spotlistr.