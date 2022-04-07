Spotify назвал дату официального ухода из России. Собрали 8 способов, которые помогут сохранить и перенести плейлисты

Музыкальный стриминг Spotify назвал официальную дату ухода из России. Пользоваться сервисом можно будет до 11 апреля, сообщили представители компании. «Собака.ru» собрала несколько способов, которые помогут сохранить и перенести любимую музыку.
«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью остановить работу Spotify в России 11 апреля 2022 года», — говорится в письме Spotify.
Вернется ли стриминг обратно в РФ, не сообщается. Пока пользователям еще доступны для прослушивания музыка и подкасты, а после 11 апреля прекратят работу как веб-версия сайта, так и приложение.
Пользователи, которые находятся за границей, могут сменить регион в настройках, чтобы продолжить пользоваться сервисом. Однако, если у них есть Premium-подписка, то этот метод может не сработать, поясняют в компании.
Чтобы не потерять всю свою музыку, есть несколько вариантов сохранить и перенести ее на другие платформы: от специальных сервисов до бота в Telegram.
Как перенести музыку из Spotify?
С его помощью можно выгрузить данные из Spotify в виде файлов в формате сsv. Далее необходимо вручную на выбранной новой платформе загрузить эти файлы в личном кабинете.
У сервиса есть подписка за 4,5 доллара (372 рублей), но сейчас ее не оплатить, поэтому можно обратиться к бесплатной версии. По ней можно перенести до 500 треков.
Сервис поддерживает много музыкальных платформ, в том числе российских. В бесплатной версии можно перенести не более 200 музыкальных файлов за раз. Есть и платная версия, но она сейчас в России недоступна.
Программу необходимо скачать на компьютер и телефон, онлайн-версии у него нет. Поддерживается также синхронизация всех плейлистов каждые 15 минут.
Предназначен для обладателей iPhone. Есть бесплатная и версия PRO, если необходимо перенести музыку и видео.
Пока переносить можно только в «Яндекс-музыку». Но в ближайшее время разработчики добавят рабочую функцию миграции в «VK Музыку», а также, наоборот, из отечественных сервисов в Spotify и Apple Music.
- Ручной импорт треков в «Сбер-звук» и «Яндекс-музыку»
В некоторых сервисах доступно создание CSV или текстовых файлов из плейлистов в Apple Music или Spotify. Их можно скопировать для импорта на специальной странице в веб-версии «Яндекс-музыки» или в разделе «Сбер-звука», доступном по клику на кнопку «Перенос музыки».
- Ручной импорт из Spotify в «Яндекс-музыку».
Можно воспользоваться сервисами, которые упаковывают плейлисты из Spotify в файлы CSV или текстовые документы, например Spotya и Spotlistr.
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