Фестиваль Stereoleto все-таки состоится в 2022 году

«Мне нужно было время, чтобы принять решение. Оно было непростым. Но сейчас я могу сказать, что фестиваль Stereoleto состоится, ведь музыка, которая объединяет, дарит надежду, свет и внутреннюю свободу, должна звучать, а музыканты должны играть такую музыку для своих зрителей. Программа, конечно, изменится, иностранные артисты, по понятным причинам, выступить не смогут. Но мы обещаем, что программа 21-го фестиваля будет как всегда интересной, насыщенной и разнообразной, а атмосфера — теплой и искренней», — сообщил основатель и идеолог фестиваля Илья Бортнюк.

К уже заявленным коллективам Каста, АлоэВера, Dead Blonde, IOWA, R.A.Svet, Lucidvox, присоединяются: музыкант и главный популяризатор латинской музыки на российской эстраде Леонид Агутин, звезды танцевального инди-рока POMPEYA, мультикультурная певица Manizha, бит-квартет СЕКРЕТ, супермен нерусского рока Найк Борзов, казахский поп-соул-джаз-вундеркинд M’DEE, арт-панк коллектив Shortparis, freepop-трио Super Collection Orchestra, поп-музыкант Парнишка, интернациональный квинтет грува Андреграунд.

Также на фестивале выступят много новых артистов разных жанров: от психоделического рока до рингтон-панка. Среди них Zarya, Видеокассета твоих родителей, The OMY, Стереополина, UBEL, Семь Ножей, Диктофон, Перемотка, Созвездие Отрезок, Макодзеба, Stereotypes, Космос на потолке. Новые артисты будут анонсированы в конце апреля.

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет 12-13 июня 2022 года в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно найти по ссылке.