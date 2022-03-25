Spotify окончательно уходит с российского рынка

Планируется, что окончательный уход стриминга произойдет в апреле. Что будет с российскими аккаунтами — неизвестно.

«Spotify считает важным попытаться сохранить доступность нашего сервиса в России, чтобы предоставлять надежные и независимые источники новостей и информации в регионе. К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России», — говорится в заявлении компании, которое цитирует издание Expressen.

Ранее Spotify закрыл свой офис в РФ и запретил россиянам оплачивать и регистрировать новые Premium-подписки. Отмечалось, что все владельцы продвинутых подписок смогут пользоваться ей до истечения срока. В компании заявили, что из-за отключения Visa и Mastercard клиенты просто не смогут продлить ее.