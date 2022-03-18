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Премьера на «Собака.ru»: DIY-клип на песню «Шапка» от петербургского музыканта «Папа»

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Музыкант из Петербурга Дима Артемьев выпустил новый сингл своего проекта «Папа». Песня «Шапка» — ода детству, року и любви, написанная в тандеме с саунд-продюсером Хмыровым. «Собака.ru» представляет премьеру.

Дима Артемьев («Папа»)

О песне «Шапка» и DIY-клипе на нее — специально для «Собака.ru»:

В темные времена я обращаюсь к самому важному для меня. Я с другом на двоих снял простой и понятный клип о дороге к сыну, о простейшей заботе и желании быть с близкими.

Я был бы не я, если бы не добавил несколько отсылок к фильмам типа «Криминальное чтиво» и другим. Поздний вечер, макгафин, огни города, звуки сирен и песня об общности и свободе.

Спасибо моему другу, Сергею Рыбакову — он примерил на себя роль оператора. Мы лихо сняли все на телефон, а потом я несколько вечеров постигал азы монтажа и покраски видео, колдуя над клипом.

Дима Артемьев описывает свой музыкальный стиль как «Виктор Цой встречает Cyberpunk 2077», но в установленные рамки себя не загоняет. «Музыка группы «Кино» была и остается важным ориентиром для моего проекта, но в этот раз, когда мы готовим релиз сингла и будущего альбома, смотрим в сторону серф-рока и даже фанка», — рассказал он.

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