Музыкант из Петербурга Дима Артемьев выпустил новый сингл своего проекта «Папа». Песня «Шапка» — ода детству, року и любви, написанная в тандеме с саунд-продюсером Хмыровым. «Собака.ru» представляет премьеру.
О песне «Шапка» и DIY-клипе на нее — специально для «Собака.ru»:
В темные времена я обращаюсь к самому важному для меня. Я с другом на двоих снял простой и понятный клип о дороге к сыну, о простейшей заботе и желании быть с близкими.
Я был бы не я, если бы не добавил несколько отсылок к фильмам типа «Криминальное чтиво» и другим. Поздний вечер, макгафин, огни города, звуки сирен и песня об общности и свободе.
Спасибо моему другу, Сергею Рыбакову — он примерил на себя роль оператора. Мы лихо сняли все на телефон, а потом я несколько вечеров постигал азы монтажа и покраски видео, колдуя над клипом.
Дима Артемьев описывает свой музыкальный стиль как «Виктор Цой встречает Cyberpunk 2077», но в установленные рамки себя не загоняет. «Музыка группы «Кино» была и остается важным ориентиром для моего проекта, но в этот раз, когда мы готовим релиз сингла и будущего альбома, смотрим в сторону серф-рока и даже фанка», — рассказал он.
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