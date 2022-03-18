Дима Артемьев («Папа»)

О песне «Шапка» и DIY-клипе на нее — специально для «Собака.ru»:

В темные времена я обращаюсь к самому важному для меня. Я с другом на двоих снял простой и понятный клип о дороге к сыну, о простейшей заботе и желании быть с близкими.

Я был бы не я, если бы не добавил несколько отсылок к фильмам типа «Криминальное чтиво» и другим. Поздний вечер, макгафин, огни города, звуки сирен и песня об общности и свободе.

Спасибо моему другу, Сергею Рыбакову — он примерил на себя роль оператора. Мы лихо сняли все на телефон, а потом я несколько вечеров постигал азы монтажа и покраски видео, колдуя над клипом.