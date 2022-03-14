«Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» не могут добавить новые релизы западных исполнителей

В «Яндекс.Музыке» сообщили, что пытаются решить эту проблему с партнерами. Также там отметили, что все релизы, которые были загружены до прошлой недели, доступны российским слушателям. Однако в компании, не уточнили, какие именно треки сейчас недоступны.

В «VK Музыке» рассказали, что новые релизы лейблов, которые сообщили о приостановке своей деятельности на территории России, «временно не выпускаются». В пресс-службе отметили, что ранние треки этих компаний доступны, а решения о точечном изъятии альбомов принимают артисты самостоятельно, но и это разовые случаи.

После начала российской «спецоперации» на территории Украины крупные лейблы заявили о временной приостановке деятельности в России. В частности, об этом заявляли Universal, Warner и Sony Music.