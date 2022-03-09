В России предлагают ввести мораторий на возврат билетов на концерты до июня 2023 года

«[Предлагается] ведение моратория на возврат билетов на концертные мероприятия, запланированные с 9 марта 2022 года по 9 марта 2023 года, если они были отменены или перенесены (в том числе неоднократно), до 1 июня 2023», — сказала Шпигальских.

Помимо этого, представители бизнеса просят о «полной единовременной отмене всех ограничений на проведение концертных мероприятий без каких-либо условий».

«Считаем, что из существующих правил целесообразно оставить только наличие на площадке ультрафиолетовых бактерицидных облучателей и меры по регулярной дезинфекции. Остальные ограничения, особенно в виде ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции, кажутся нам неэффективными, поскольку, как показывает практика, не влияют на уровень распространения ковида, но становятся основанием для привлечения к административной ответственности», — пояснила общественный омбудсмен.

Пот словам Шпигальских, эти предложения отправят бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову. А уже на основе обращений представителей из разных отраслей будет сформирован пакет антикризисных мер, который направят в правительство РФ.