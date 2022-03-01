Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра

Дитер Райтер

Мэр Мюнхна — об увольнении Гергиева, из официального заявления:

Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. С немедленным вступлением в силу больше не будет концертов Мюнхенской филармонии под его управлением. Валерий Гергиев не дал комментариев, несмотря на мою просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться от жестокой агрессивной «специальной военной операции» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред), которую Путин ведет против Украины, а теперь особенно против нашего города-побратима Киева.

Я ожидал, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он этого не сделал. Однако в нынешней ситуации четкий сигнал для оркестра, его публики, общественности и городской политики был бы необходим, чтобы иметь возможность продолжать совместную работу. После того, как этого не сделано, остается только немедленная разлука.