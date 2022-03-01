18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра

Поделиться:

Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке мэрией Мюнхена после того, как Гергиев не ответил на просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской «спецоперации» на территории Украине.

Фотограф: Илья Круглянский
Дитер Райтер

Мэр Мюнхна — об увольнении Гергиева, из официального заявления:

Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. С немедленным вступлением в силу больше не будет концертов Мюнхенской филармонии под его управлением. Валерий Гергиев не дал комментариев, несмотря на мою просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться от жестокой агрессивной «специальной военной операции» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред), которую Путин ведет против Украины, а теперь особенно против нашего города-побратима Киева.

Я ожидал, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он этого не сделал. Однако в нынешней ситуации четкий сигнал для оркестра, его публики, общественности и городской политики был бы необходим, чтобы иметь возможность продолжать совместную работу. После того, как этого не сделано, остается только немедленная разлука.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Валерий Гергиев

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: