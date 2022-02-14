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Петербургская группа «Пинк Тайд» выпустила клип на песню «Останься со мной»

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Петербургская группа «Пинк Тайд» выпустила клип на песню «Останься со мной» — нежный саундтрек для медленных танцев и признаний в чувствах. Даже февральская метель не помеха для любви — послушайте прямо сейчас!

Александра Соколова

Режиссер — специально для «Собака.ru»:

Когда ребята предложили снять клип на их песню «Останься со мной», я очень обрадовалась, так как давно люблю брит-поп и мечтала создать видео в этой стилистике. Образы в клипе сочетают в себе и прошлое, и настоящее — это мир грез, где мечты сбываются, а любовь всегда взаимная. На эту историю меня вдохновил фильм «The Breakfast Club».

Алексей Герман

Фронтмен «Пинк Тайд» — специально для «Собака.ru»:

Изначально мне хотелось создать что-то в духе «Kinky Afro» — «Happy Mondays»: собрать друзей на тусовку и параллельно, как по канонам, вставить живую группу, которая исполняет свою песню. Саша предложила свои идеи, и мы получили то, что имеем — отличный клип в духе 80-х и 90-х. 

Снимали одним днем, очень активно. Все молодцы. Большое спасибо всем 24 людям, которые не жаловались и полностью отдались процессу! Но самое классное в съемках — в целях сплочения коллектива и экономии средств я приготовил на всех два вида пасты. Получилось вкусно и с душой.

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