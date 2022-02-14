Петербургская группа «Пинк Тайд» выпустила клип на песню «Останься со мной»

Фронтмен «Пинк Тайд» — специально для «Собака.ru»:

Изначально мне хотелось создать что-то в духе «Kinky Afro» — «Happy Mondays»: собрать друзей на тусовку и параллельно, как по канонам, вставить живую группу, которая исполняет свою песню. Саша предложила свои идеи, и мы получили то, что имеем — отличный клип в духе 80-х и 90-х.

Снимали одним днем, очень активно. Все молодцы. Большое спасибо всем 24 людям, которые не жаловались и полностью отдались процессу! Но самое классное в съемках — в целях сплочения коллектива и экономии средств я приготовил на всех два вида пасты. Получилось вкусно и с душой.