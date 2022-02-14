Эминем, 50 Cent, Снуп Догг, Dr. Dre, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж выступили в перерыве Суперкубка

Финальный матч Суперкубка — чемпионата Национальной футбольной лиги — прошел на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Шоу в перерыве началось с выступления Снуп Догга и Dr. Dre — в декорациях большого белого здания они исполнили хит «California Love», пока на его первом этаже вверх ногами висел рэпер 50 Cent. Он в свою очередь исполнил свою «визитную карточку» — трек «In Da Club».

Далее в лайн-апе шоу следовали Мэри Джей Блайдж с треком «No more time», Кендрик Ламар и «Alright», а также Эминем с треком «Lose Yourself», который завершил свое выступление, встав на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. В конце шоу все участники перерыва совместно исполнили трек «Still D.R.E.».

Победу в финальном матче Национальной футбольной лиги в этом году одержала команда «Лос-Анджелес Рэмс». Калифорнийцы обыграли «Цинцинатти Бенгалс» со счетом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0). Клуб стал победителем этого турнира во второй раз в своей истории.