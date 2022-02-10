Певец Шарлот исполнил песню из «Бременских музыкантов» в вагоне петербургского метро

Напомним, в июне 2020 года Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду». Релиз мог и не состояться из-за скандала с лейблом — по словам музыканта, он был «ограничен в творческом плане, заключен в документальные цепи, подвергнут обману и самоизмене своим же взглядам, дабы угодить их коммерческим желаниям». Позднее Шарлот разорвал отношения с Sony Music и на время перестал появляться в социальных сетях.

В январе 2022 года Шарлот выпустил альбом «Крестьянам дали камеры». Одновременно с премьерой певец начал выкладывать в Instagram тревожные истории. В одной из публикаций он сообщил, что употребил много запрещенных веществ с алкоголем и надеется на помощь, в другой — что что родители несколько месяцев назад выгнали его из дома, поэтому теперь музыкант живет «где и как попало».