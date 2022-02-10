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Певец Шарлот исполнил песню из «Бременских музыкантов» в вагоне петербургского метро

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Повод почаще спускаться в подземку: певец Шарлот исполнил песню из мультфильма «Бременские музыканты» в вагоне петербургского метро. По признанию «невольных» слушателей, «на позитиве абсолютном»!

Шарлот был замечен на «зеленой» ветке метро вечером 10 февраля. Как рассказал «Собака.ru» слушателей и очевидец Артем, певец «просто завалился в вагон, спел песню из «Бременских музыкантов» и свалил». Главное — сделал он это «на позитиве абсолютном!».

Напомним, в июне 2020 года Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду». Релиз мог и не состояться из-за скандала с лейблом — по словам музыканта, он был «ограничен в творческом плане, заключен в документальные цепи, подвергнут обману и самоизмене своим же взглядам, дабы угодить их коммерческим желаниям». Позднее Шарлот разорвал отношения с Sony Music и на время перестал появляться в социальных сетях. 

В январе 2022 года Шарлот выпустил альбом «Крестьянам дали камеры». Одновременно с премьерой певец начал выкладывать в Instagram тревожные истории. В одной из публикаций он сообщил, что употребил много запрещенных веществ с алкоголем и надеется на помощь, в другой — что что родители несколько месяцев назад выгнали его из дома, поэтому теперь музыкант живет «где и как попало».

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Эдуард Шарлот

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