Билли Новик и Dizzy Dutch Duck выступят на фестивале современного джаза в Петербурге

Фестиваль откроется 6 марта. В этот день в пространстве особняка «Пальма» прозвучат неоклассический джаз с оттенками фанка и латины от Трио Паши Канторова, полижанровые импровизационные эксперименты от Dizzy Dutch Duck, фанк и нео-соул певицы и композитора Арины Фауль. Хэдлайнерами первого дня станут Sweet Hot Jazz Band — джазовый stand up от «питерского Луи Армстронга» Вовы Че Морале.

Второй день фестиваля, 7 марта, откроют ученики первой школы джаза и мюзикла J&M School. Продолжат программу Павел Чижик и психоделичные The Vicious Seeds, кинематографичный джаз от Квартета Дмитрия Семенищева и Аллы Туровской. Хэдлайнер второго дня — Билли Новик и Петербургский Джазовый Актив с программой, сложившейся из песен, которыми Билли был буквально одержим последние несколько лет.

Отдельное место в программе фестиваля займут музыкальный перформанс «Что я знаю о любви» от фонда «Подари мне крылья» и активности с участием подопечных благотворительного фонда «Страна помогает». Почетным гостем мероприятия станет заслуженный эксперт в области джазовой музыки, автор первой книги о джазе на русском языке Владимир Борисович Фейертаг.

«Новый фестиваль от агентства JAZZ ATTACK, создателей знакового Jazzman, расскажет про современный авторский джаз — живой, яркий и очень разный: от понятного танцевального свинга до сложных насыщенных экспериментов. И, конечно, это событие про любовь — к музыке, к городу, к своим близким», — рассказали «Собака.ru» организаторы.

Фестиваль JAZZ LOVE FEST пройдет 6 и 7 марта в особняке «Пальма» в переулке Пирогова, 18. Подробности можно посмотреть здесь.