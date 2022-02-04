Red Hot Chili Peppers анонсировали выход первого за шесть (!) лет альбома. А еще выпустили свежий сингл

Как отмечает издание, 12-й альбом под названием «Unlimited Love» станет первой пластинкой с 2006 года, которую запишут вместе с гитаристом Джоном Фрушанте — соавтором самых известных хитов группы, таких как «Californication» (1999), «By the Way» (2002) и «Stadium Arcadium» (2006).

«Наша единственная цель — раствориться в музыке. Мы потратили тысячи часов в одиночку и вместе, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны», — заявили музыканты.

Вместе с этим музыканты выпустили первый сингл с альбома, песню «Black Summer». Также появился и клип на нее. Отмечается, что пластинка выйдет 1 апреля 2022 года.