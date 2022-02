Фестиваль Signal-2022 объявил первую волну артистов

Как рассказали «Собака.ru» организаторы Signal-2022, в лайн-апе основной сцены заявлена Эллен Аллиен — икона берлинского техно, фаундер BPitch Control, монолейбла UFO Inc. и создательница многодневных рейвов We Are Not Alone. Американец и «глобальный» селектор Evan Baggs приедет из Берлина и даст старт одной из важнейших сцен фестиваля — Mobius. На концертной сцене Meadow заявлены представители новой музыки — от француженки Coucou Chloe до группы IC3PEAK.

Из метаверса в реальность Никола-Ленивца шагнет трикстер-видеопотрошитель Partiboi69. Материализоваться также предстоит бристольцу Ларри Маккарти (Bruce). А на одной из новых фестивальных сцен «Родня» выступит Ion Ludwig.

«Экосистема с годовым жизненным циклом, Signal Festival открывает в этом году шестой сезон S22 ⁄ Over the Horizon в партнерстве с крупнейшим в Европе арт-парком Никола-Ленивец. Впереди — подробности лайн-апов отдельных сцен, новые имена, программы кемпов и саб-ивентов, музыкальная резиденция, архитектурный арт-колл, летний лагерь волонтеров Signal и освоение новых территорий Никола-Ленивца», — отметили организаторы.

Первый фестиваль Signal прошел в августе 2017 года в Никола-Ленивце — на территории, прилегающей к национальному парку «Угра» — и собрал более 5 тысяч посетителей. Через год Signal объединил уже 7 тысяч поклонников электронной музыки и представил четырехдневную программу с рядом музыкальных премьер и серией саб-ивентов. В 2019 и 2020 году Signal продолжил расти, а в 2021 году отметил пятилетие — с 120 артистами в лайн-апе, новыми сценами и 15 тысячами гостей при полном солд-ауте.

Фестиваль Signal пройдет с 18 по 21 августа 2022 года в Никола-Ленивце. Подробности можно посмотреть здесь.