На первом концерте «Скрябин. Начало» — он пройдет уже сегодня, 21 января — в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Ивана Демидова прозвучат самые первые сочинения Скрябина для симфонического оркестра — прелюдия для оркестра «Мечты» и концерт для фортепиано с оркестром.

Также в программу вошли сочинения авторов, оказавших наиболее сильное влияние на молодого Скрябина — второй фортепианный концерт Шопена и симфоническая поэма «Прометей» Листа. Солистками выступят лауреаты многочисленных международных конкурсов, пианистки Елизавета Украинская и солистка Санкт-Петербургского Дома музыки Ева Геворгян.

Впервые в зале Дворянского собрания, ныне Большой зал петербургской филармонии, музыка Александра Скрябина прозвучала в декабре 1898 года. Тогда музыканты под управлением Николая Римского-Корсакова исполнили симфонический опус «Мечты». Цикл концертов в 150-летию со дня рождения композитора продлится в филармонии до июня 2022 года. Подробности можно посмотреть здесь.

Александр Николаевич Скрябин родился в 1871 году в Москве. Уже в пять лет Скрябин умел играть на фортепиано, позже проявил интерес к композиции. Одним из самых известных произведений композитора является этюд №12, написанный им в 1894-1895 годах.