Фронтмен группы «Увула» Лек Августовский анонсировал выход сольного альбома

Напомним, в 2019 году вышел второй и последний для сайд-проекта Августовского Fleece Flower альбом «1999-2000». В интервью для «Собака.ru» в 2020-ом музыкант так объяснил закрытие проекта: «Год назад у Fleece Flower вышел релиз и я сразу же открестился от него, никак не участвовал в продвижении. Возникли совершенно не те чувства по отношению к выпуску — в этом проекте я проявил себя несколько самонадеянно, руководствуясь сомнительной мотивацией. По итогу материал меня расстроил и я принял решение завершить проект».