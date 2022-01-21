Фронтмен группы «Увула» Лек Августовский анонсировал выход сольного альбома

Фронтмен группы «Увула» (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2020!) Лек Августовский анонсировал выход сольного альбома. Пластинка получит название «1000 и 1 разбитое сердце» и выйдет уже в феврале 2022 года.
«Привет, это Лек. Скоро выйдет мой сольный альбом. Вся информация о проекте будет в Инсте. Подписывайтесь», — поделился Августовский. По данным стримингового сервиса Apple Music, альбом получит название «1000 и 1 разбитое сердце», будет насчитывать 9 треков и выйдет 4 февраля 2022 года. Уже можно послушать первый сингл с грядущей пластинки — «Иглы и камни», над продакшеном которого работал Поко Кокс (Tesla Boy, On-The-Go, Poexxxali).
Напомним, в 2019 году вышел второй и последний для сайд-проекта Августовского Fleece Flower альбом «1999-2000». В интервью для «Собака.ru» в 2020-ом музыкант так объяснил закрытие проекта: «Год назад у Fleece Flower вышел релиз и я сразу же открестился от него, никак не участвовал в продвижении. Возникли совершенно не те чувства по отношению к выпуску — в этом проекте я проявил себя несколько самонадеянно, руководствуясь сомнительной мотивацией. По итогу материал меня расстроил и я принял решение завершить проект».
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