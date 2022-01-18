Монеточка продаст новую квартиру в центре Москвы после обнародования в СМИ ее адреса

«Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли. <…> Спасибо … [глупым] изданиям за то, что я уже не могу и не смогу спокойно жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала исполнительница в stories в Instagram.

Монеточка также выложила пост, где рассказала, что журналисты Telegram-канала несколько часов караулили певицу у двери и расспрашивали ТСЖ о ней.

«И как бы после бессовестных выходок журналистов мне не хотелось оградиться от мира и от моей аудитории, я останусь открытой назло тебе и таким как ты. Буду самой доброй и очень счастливой назло всем мразям в интернете», — заявила Елизавета Гырдымова.

Накануне в соцсетях появилась информация о новой квартире Монеточки, которую она купила за 20 миллионов в центре Москвы. Telegram-канал Mash при публикации показали район и дом певицы. По словам артистки, журналисты нашли ее квартиру и «спалили адрес» на аудиторию более миллиона человек.