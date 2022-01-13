Вдова Егора Летова опубликовала неизданную песню музыканта 1984 года

По словам вдовы Летова, опубликованные «Странные дни» — лишь часть из того, что появится в Сети в 2022 году. Чумакова планирует выпустить все имеющиеся у нее записи первой группы музыканта. «В этом самом новом году много чего намечено, но кое-что хочу сейчас анонсировать: долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи «Посева». Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое», — поделилась она.