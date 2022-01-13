Вдова Егора Летова опубликовала неизданную песню музыканта 1984 года

Вдова музыканта Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала неизданную ранее песню «Странные дни» с альбома его первой группы «Посев». Текст к ней был написан в конце 1983 года, сама запись датируется 1984-ым.
По словам вдовы Летова, опубликованные «Странные дни» — лишь часть из того, что появится в Сети в 2022 году. Чумакова планирует выпустить все имеющиеся у нее записи первой группы музыканта. «В этом самом новом году много чего намечено, но кое-что хочу сейчас анонсировать: долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи «Посева». Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое», — поделилась она.
Напомним, в 2019 году, когда поэту, музыканту, художнику и бессменному лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову могло бы исполниться 55 лет, 27 современников и представителей нового поколения записали альбом-трибьют «Без меня» — от петербуржцев Sonic Death и Гречки до Найка Борзова и «Ленинграда». В сборник вошли песни разных лет — от легендарных «Все идет по плану», «Винтовка — то праздник» и «Насрать на мое лицо» до последних записей в дискографии музыканта «Зачем снятся сны?».
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