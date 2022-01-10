Спрос на виниловые проигрыватели в России за год вырос вдвое

Проигрыватели виниловых пластинок были вытеснены с массового рынка в 1990-х годах CD-дисками. Однако сейчас аналоговый звук берет реванш. Как показывают данные «М. Видео» и «Эльдорадо», в 2021 году спрос на виниловые проигрыватели вырос вдвое по сравнению с 2020-ым и почти в 3,5 раза — относительно 2019 года. Статистику подтверждают и в Ozon, отмечая, что самый высокий спрос был зафиксирован в декабре.

По данным «Ситилинка», продажи виниловых проигрывателей в 2021 году выросли на 38% по сравнению с 2020-ым и на 119% по отношению к 2019-му. «AliExpress Россия» говорят об увеличении спроса более чем в 1,3 раза — и это только минувшей осенью. При этом объем рынка виниловых проигрывателей в натуральном выражении его участники оценить затрудняются. Только на одном крупном маркетплейсе ежегодно продаются десятки тысяч таких устройств.

Как считают эксперты, опрошенные «Известиями», на популярность виниловых проигрывателей влияют, в частности, сами музыканты — они выпускают коллекционные версии своих альбомов и синглов на виниловых пластинках. Также спрос подогревает тот самый «ламповый звук» винила — пользователи покупают проигрыватели, чтобы ощутить совершенно иной тактильный и эмоциональный опыт по сравнению с цифровыми носителями. Чего не могут цифровые носители, в первую очередь — смартфоны.