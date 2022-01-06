Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок из‑за распространения «омикрон»-штамма

«Учитывая неопределенность, связанную с распространением варианта коронавируса «омикрон», проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками», — отметили организаторы. Они подчеркнули, что безопасность членов музыкального сообщества, аудитории и сотрудников остаются в приоритете.

Новую дату проведения церемонии должны назвать позже. По данным Variety, событие может пройти в апреле-мае.