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Музыка

Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок из‑за распространения «омикрон»-штамма

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Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» не состоится 31 января. Как сообщили на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи, мероприятие перенесли на неопределенный срок.

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«Учитывая неопределенность, связанную с распространением варианта коронавируса «омикрон», проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками», — отметили организаторы. Они подчеркнули, что безопасность членов музыкального сообщества, аудитории и сотрудников остаются в приоритете. 

Новую дату проведения церемонии должны назвать позже. По данным Variety, событие может пройти в апреле-мае.

Ранее мы опубликовали полный список номинантов на премию «Грэмми»-2022. Лидером по числу номинаций (11!) в этом году стал джазовый музыкант Джон Батист, Билли Айлиш и Оливия Родриго могут получить по семь статуэток, а Канье Уэст и Drake поборются за право быть триумфатором в категории «Лучший рэп-альбом». Рэпер Jay Z получил три номинации и стал рекордсменом по общему их числу — за всю карьеру его номинировали 83 раза. 

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